Kuran: “Çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılması gurur verici”

Turkcell geceden toplam 5 ödülle döndü. TŞirketin Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, konuyla ilgili “Çalışmalarımızın ödüllerle taçlandırılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor” dedi.

Turkcell, EMEA bölgesinin en başarılı müşteri sadakati programlarını ödüllendiren The Loyalty Magazine Awards 2017 gecesinde Salla Kazan’la iki, GNÇ ve OHAL programları ile birer kategoride ödül aldı. Şirket açıklamasına göre, Turkcell ayrıca, başarılarından dolayı Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye Bölgesi büyük ödülüne layık görüldü.

“Müşterimiz her zaman işimizin odağında”

Uluslararası arenada yakaladıkları bu başarıdan duydukları gurur ve mutluluğu vurgulayan Turkcell Müşteri ve Deneyim Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:“Turkcell olarak amacımız, müşterimizin her zaman yanında olmak ve yaşam kalitesini her alanda daha da artırmaktır. Onları işimizin kalbinde konumlandırıyoruz ve onlara fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz programlarla, sadece günlük yaşamda değil, hayati önem taşıyan durumlarda da üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin uluslararası arenada başarılı bulunması ve ödüllerle taçlandırılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor”.