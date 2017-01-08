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08 Ocak 2017 17:53

Kur’an- Kerim’i sanatla anlatan oyun seyirci karşısına çıktı

Kur’an- Kerim’i sanatla anlatan oyun seyirci karşısına çıktı

08 Ocak 2017 17:53

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan “En Büyük Haber” adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.
Hikayesini Ahmet Mercan’ın yazdığı, İstanbul Sosyal Gelişim Derneğinin yapımını üstlendiği ve Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen “En Büyük Haber” oyununun gala gösterimi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. KAB (Kuran’ın Anlamıyla Buluşmak) Platformu ve İstanbul Sosyal Gelişim Derneğinin organizasyonnda sahnelenen tiyatro oyunu, özel gala gösterimi ile seyircinin karşısına çıktı. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve insanlığın ana kitabı olan Kur’an’la olan bağlarını daha güçlü hale getirmek amacıyla hazırlanan oyunun galasına sanat, siyaset, medya ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı. Yunus Emre Obut’un tiyatroya uyarlayıp yönettiği oyun, özellikle gençlere hem keyifli vakit geçirtmek hem de kişiliklerine olumlu yönde katkı sağlamayı hedefliyor. Manevi mesajları verirken mizahın güçlü dilini kullanan oyun, izleyiciyi sıkmadan yüksek bir tempo ile farklı bir atmosfere taşıyor. İzleyenleri manevi olarak düşündürüp besleyen oyunun, gençlerin kötü alışkanlıklarını terk etme ve iyi haslet kazanmalarına yardımcı olması amaçlanıyor. İçeriği ile ilk defa tiyatroya uyarlanan oyun, belediyelerin kültür etkinlikleri programları arasında yerini alacak.
Tiyatronun galasına katılan oyunun yazarı Ahmet Mercan, Kur’an- ı Kerim’in anlaşılmasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen eseri hakkında konuştu. 37 yıldır Kur’an üzerinde çalıştığını ifade eden Mercan, “Hayatın çok güzel olması için Kur’an-ı Kerim bize diyor ki, ’Allah kullarına zulmetmez, kullar birbirlerine zulmeder.’ Bu espriyi kavradığımız zaman hayatın, sokağın, caddenin, ülkenin iyi olacağını anlamış oluruz zaten. Allah rızası diyoruz, Allah rızasının aynı zamanda dünyevi yansıması mutluluk, huzur olarak ortaya çıkıyor. Benim 37 yıldır Kuran’la ilgili olarak günlük ilişki kurarak çalışmam var. Bu konu yani Kur’an’ın anlamını Müslümanların es geçmesi konusu benim çok büyük meselemdi. Enteresan bir şekilde bu platformda bunu bana teklif edince tam örtüşmüş oldu. Benim hazırlıklı, dertli olduğum bir konuda proje gelince çok sevindim. Bunu 2 buçuk yıl önce yazmıştım ve vermiştim. O günden sonra da hiç bakmamıştım. Benim için bir sürpriz oldu” dedi.
90 dakika süren oyunu izleyenler de, Kur’an ile ilgili tiyatronun hazırlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hem eğlendiren hem de manevi mesajları veren tiyatro uzun süre ayakta alkışlandı.
Oyunda Muhsin iflas etmiş bir fabrikatördür. Haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızı ve karısını memlekete yollar. Fakir bir semtte tek oda bir ofis tutup işlerine devam etmeye çalışır. Arkadaş bildikleri kişiler işleri bozulunca ondan uzaklaşır ve onu bir başına bırakırlar. Fabrika müdürü İlyas ve çaycı Hayri her şeye rağmen Muhsin’i yalnız bırakmazlar. Muhsin derin bunalımdan intihar ederek kurtulmayı planlar, tüm denemelere rağmen başaramaz.
Bir gün Muhsin’in köylüsü olduklarını iddia eden Sefer ve Rasim ofisi ziyaret ederler. Rasim ve Sefer bir gece ofiste bulunan kasayı soymak için harekete geçerler. Soygun esnasında etrafta bulunan kitaplara çarpan Rasim, düşürdüğü Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlar. Bu esnada Muhsin iki hırsızı ansızın yakalar. Rasim ve Sefer Kur’an-ı Kerim’in kendileriyle konuştuğunu söylerler. Bu üç adam Kur’an ile tanışma sürecine gider ve değişim başlar.



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