Kuraş Şampiyonası’nda şampiyonlar belli oldu

Yüzlerce genç sporcunun Cumhuriyet altını için hünerlerini sergilediği şampiyonanın 1. İranlı Sporcu Mehran Jalali oldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuraş Şampiyonası’nda finali Zeytinburnu Sahili’nde gerçekleşti. Mehteran gösterisiyle başlayan şampiyonada birbirinden iddialı yüzlerce sporcu, Cumhuriyet altınları için sahada hünerlerini sergilediler. 60, 70, 80 ve +80 kiloda yapılan yarışmalarda 1. olanlara 3 Cumhuriyet altını, 2. olanlara 2 Cumhuriyet altını, 3. olanlara ise 1’er adet Cumhuriyet altını verildi. Resmi Kuraş hakemlerinin görev aldığı şampiyonaya Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den yaklaşık 200 sporcu katıldı. Sahanın tozunu attıran sporcular, birbirlerini sırasıyla yere serdi. Yoğun ilginin olduğu Kuraş Şampiyonası’nın 1.’lik koltuğuna İranlı Sporcu Mehran Jalali otururken 2.’liğin sahibi ise Türk Sporcu Feyyaz Yazıcı oldu.