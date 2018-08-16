Kurban alacaklar bunlara dikkat

Algür, “Kapak atmaya güvenmeyin, küpesinden hayvanın yaşını kontrol edin. Kurban keserken mutlaka eldiven takın” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekim Ferdi Algür, kurban alacaklara ve keseceklere önemli uyarılarda bulundu. Algür, “Kapak atmaya güvenmeyin, küpesinden hayvanın yaşını kontrol edin. Kurban keserken mutlaka eldiven takın” dedi.

Kurbanlık alırken hayvanların sağlıklı bir görüntüye sahip olması gerektiğini belirten Ferdi Algür, “Kurbanlığın hareketlerinin yerinde olması lazım. Hareketli ve doğal bir hareket içinde olması lazım. Zayıf olmamalı, kilosu yerinde olmalı. Burun akıntısı, gözlerinde akıntı ya da boynuzlarında enfeksiyon gibi bir şeyin olmaması lazım. Enfeksiyon geçirmiş bir hayvanın kurban olması mümkün değil. İnsan sağlığı açısından da mümkün değil” diye konuştu.

"Sağlık raporu var mı mutlaka sorun"

Kurbanlık alan insanların mutlaka sağlık raporu sorması gerektiğini kaydeden Algür, “Hayvanların bir sağlık raporu var mı, insanların bunu sormasını isteriz. Hayvanların geldiği yerlerde veteriner hekimlerce Hayvan Sağlığı Raporu düzenlenir. Hayvanların kulaklarında küpeleri mevcut. Buradan da sağlık durumunu görebilirsiniz. Bunlar bakanlığın verdiği küpeler. Üzerinde de numaralar mevcut. Bunlar bir sisteme kayıtlı. Hayvanlar hangi ilden gelmiş ne zaman gelmiş ne zaman sağlık muayenesi olmuş hepsi gözüküyor. Buna bakılması lazım” dedi.

"Kapak atmaya güvenmeyin küpelerine bakın"

Büyükbaşlarda da danaların iki yaşında olması gerektiğini kaydeden Algür, halk arasında kapak atma olarak bilinen hayvanın diş çıkarmasının tamamlanmış olması gerektiğini söyledi. Ancak Algür bazı hayvanlarda bunun da belirleyici olamayacağını belirterek şunları kaydetti: “ Bunu da alt dişlerin değişmesiyle tespit ediyoruz. Hayvanın beslenme tarzına ve ırk özelliklerine bağlı olarak değişmemiş olabilir yanıltabilir. Kulak küpesi ile hayvanın yaşının doğrulanması olabilir. Büyükbaşlarda burun bölgesi kuru olmalı. Islak olmamalı. Boynuzu kırık olmamalı. Herhangi bir yerinde enfeksiyon olmamalı“.

"Kurban keserken eldiven takın"

Belediyelerin belirlediği yerler dışında kurban kesilmemesi gerektiğini belirten Ferdi Algür, "Kesim, insan ve çevre sağlığına zarar vermeden uygun koşullarda ehil kişiler tarafından yapılmalı. Ehil olmayanlar ya kendilerini kesiyorlar ya da ellerindeki enfeksiyonu ete bulaştırabiliyorlar. Kurban eti kesimden sonra 24 saat dinlendirilir. Bu oda sıcaklığından daha düşük bir derecede 6 ile 8 derecede yapılır. Parçalandıktan sonra buzlukta 2-3 aya kadar tüketilebilir. Parçalandıktan sonra tüketim süresi bir haftadır. Eti parçalama sırasında eldiven takmamız gerekir. Ellerimizdeki enfeksiyon kurbana geçerse bu bozulmaya neden olabilir" diyerek kurban eti tüketeceklere seslendi.

“Dolar bozdurup kurban alıyorlar”

Kurban satıcısı Muharrem Gündüz ise küçükbaş kurban fiyatlarının 800 ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini belirterek, “Bu sene fiyatlar biraz arttı. İnsanlar dolar bozdurup gelip kurban alıyorlar” dedi.

Gündüz, "Her yıl 200-250 hayvan getiriyoruz. 190 tanesini getirdik. 60 tanesi duruyor. 10 gün kala bizim 150-200 hayvanımız satılmış oluyordu. Şimdi 62 hayvan satmışız. Fiyatların artmasından ziyade insanlar tatilde olduğu için gittikleri yerlerden alıyorlar kurbanlarını. İnsanlar hem tatil yapıyor hem de kurbanlarını kesiyorlar. Fiyatlar aslında geçen seneye göre biraz pahalı tabi. Doların artması illaki etkiliyor. Herkesi etkiliyor. İnsanlar dolarını bozdurdu, kurbanlık aldı. İnsanlar ne yapsın alacak, satacak. Doları cebinde tutacak hali yok” diye konuştu.

"hayatımda dolar kullanmam TL bana yeter"

Sıkı bir pazarlıkla küçükbaş kurban alan Seher Evcil ise “1600’e kurban aldım. Kurbanın kiloyla satılmasına karşıyım. Bakmadım bile kilosuna. Fiyatlar normal. Dolar beni ilgilendirmiyor. Hayatımda dolar kullanmadım. Tasvip de etmiyorum. Türk parası nerede geçerse ben oradayım” dedi. Kurban satım yerindeki pazarlıklar ise renkli görüntüler oluşturdu.