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22 Ağustos 2018 18:27

Kurban atıkları ormanlık alana döküldü iddiası

Şile otoyolunun kenarında bulunan ormanlık alana kurban atıklarının döküldüğü iddia edildi.

Kurban atıkları ormanlık alana döküldü iddiası

22 Ağustos 2018 18:27


İddiaya göre, kesilen kurbanların atıkları hafriyat kamyonlarına yüklenerek Şile Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alana döküldü. Hafriyat kamyonlarından dökülen atıklar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüleri kaydeden Sokak Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, “Bu atıkların normal şartlarda kireçlenerek gömülmesi gerekiyor. Yaban hayat ve sahipsiz sokak hayvanları için hayati önem ile tehlike taşıyor. Kurban atıklarının çevreye bilinçsizce atılması neticesinde insanlarımızın da birçok hastalığa yakalanabilir” dedi.


Yılmaz, son olarak atıkların bu şekilde taşınmasının insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkilediği için şikayetçi olacaklarını belirtti.




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