Kurban Bayramı derin dondurucu satışlarını artırdı

Derin dondurucular, en fazla tercih edilen ürünlerin başında geldi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kestikleri veya pay aldıkları kurban etlerini saklama konusunda derin donduruculara yöneldi. Teknoloji perakendeciliği firması İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe, satışlarda derin dondurucu taleplerinin arttığını belirterek kullanıcılara bu yönde tavsiyelerde bulundu.

"Kurban eti saklama işlemi mutlaka derin dondurucuda yapılmalı"

Uygun koşullarda saklanmayan etlerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirten İstanbul Bilişim’in Genel Müdür Levent Menteşe, “Kırmızı et ürünlerinin donma noktası -1.5 / +1.7 santigrat derece arasıdır. Saklandıkları ortamın sıcaklığı bu değerlerden daha düşükse, et donar ve mikroorganizma oluşumu durur. Genel bir kural olarak, ortam sıcaklığı ne kadar düşükse etin o kadar uzun bir süre boyunca muhafaza edilebildiğini söylemek mümkündür. Örneğin, -18 derecede yapılan dondurma işleminde, kırmızı etler 8 aya kadar güvenle saklanabilir. Sıcaklık daha düşük olursa, bu süre de uzayacaktır. Derin dondurucular, bu sıcaklığın çok daha altına inebilmektedir. Buzdolaplarının dondurucu/no-frost bölmeleri ise uzun süreli depolama için uygun değildir. Çünkü hem gerekli yalıtımı sağlayamazlar hem de depolama alanları oldukça küçüktür.’’ dedi.

"Etlerinizi küçük parçalara ayırarak saklayın"

Menteşe, "Kurban Bayramı’nda mutfağınıza giren etlerinizi tek seferde kullanabileceğiniz küçüklükte porsiyonlara ayırırsanız gerek kullanım kolaylığı gerekse enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. Kurban Bayramı günü et fazla olduğu için etler daha uzun vadede kullanılmak üzere derin dondurucular içerisine bırakılmaktadır. Vatandaşlar bunu yaparken ellerinden geldiğince kullanabilecekleri kadar paketler halinde derin dondurucuya koymalıdırlar. Çünkü derin dondurucudan çıkarılan etin aynı gün, aynı saatte kullanılarak bitirilmesi gerekiyor. Üstelik her defasında bütün etinizi çıkartmak zorunda kalmazsınız. Siz kullanacağınız küçük porsiyonu derin dondurucudan çıkarırken kullanmayacağınız kısım güvenli bir şekilde derin dondurucunuzda muhafaza olmaya devam eder. Ayrıca küçük parçalara ayırdığınız etleri alüminyum folyo ile sararsanız güçlü bir ısı yalıtımı sağlayarak maksimum dondurma verimliliği de elde etmiş olursunuz" açıklamasında bulundu.