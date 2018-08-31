Kurban Bayramı’nda kartlarla 6 milyar TL harcama yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı verilerini açıkladı. Verilere göre; 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2017 yılının Kurban Bayramı’na göre kartlı ödemelerde yüzde 23 oranında büyüme olduğunu ortaya koydu. En fazla kartlı ödeme artışı seyahat acenteleri, akaryakıt ve havayolları sektörlerinde gerçekleşti.

Kartlı ödemelerin yarısı market, akaryakıt ve giyimde gerçekleşti

Sektörel bazda incelendiğinde ise ödemelerin 2,9 milyar TL’si yani yüzde 47’si market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17’sini, giyim sektörü ise yüzde 10’unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken; yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8’ini, konaklama sektörü ise yüzde 5’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

Geçen yıla kıyasla en fazla artış seyahat acentelerinde

Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırdığında, bu yıl Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil olmasının da etkisiyle beraber en fazla artışın yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiği görülüyor.Seyahat acenteleri sektörünü yüzde 44 artışla akaryakıt istasyonları ve yüzde 34 artışla havayolları sektörleri takip ederken; yüzde 32 artışla çeşitli gıda sektörü ve yüzde 30 artışla yemek sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Kartlı ödemelerin yarısı arife gününde yapıldı

Arife gününde yaklaşık 2,4 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu. Pazartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu.

2018 yılı Kurban Bayramı’nda geçen yıla göre yurtdışı harcamalar azalırken tatilde yurtiçi tercih edildi

Kurban Bayramı’nda yaklaşık 6,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurtiçi ve yurtdışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL’sinin yurtdışında, 5 milyar 852 milyon TL’sinin ise yurtiçinde yapıldığı görülüyor. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin ise 288 milyon TL’si yurtdışında,4 milyar 661 milyon TL’si ise yurtiçinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yüzde 6 olan yurtdışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4’e gerilemesi ve yurtdışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurtiçinin tercih edildiğinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.