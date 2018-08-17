Kurban Bayramında mezar ziyaretine çiçek ikramı

Kurban Bayramı’nda kabir ziyaretine gelecek olan vatandaşları çiçek ikramı ile karşılamaya hazırlanan Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Bayramın 1. günü Mezarlıkta kaybettikleri sevdiklerini ve yakınlarını ziyarete gelecek olan Avcılarlı vatandaşlara mezarlara dikebilecekleri canlı çiçek dağıtımı yapacak. Sabah saat 07:00 ile 09:00 arası Merkez Mahallesi, Firuzköy Mahallesi ve Ambarlı Mahallesi Mezarlıklarında Avcılar Belediyesi Ekipleri ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştirecek. Avcılar’da geleneksel hale getirilen bu uygulama ise vatandaşlardan her yıl tam not alıyor.