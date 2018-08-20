Kurban etini çatal bıçakla karıştırmayın

Fevzi Özgönül, kurban etinin çatal bıçak gibi delici bir gereçle karıştırılmaması gerektiğini, yoksa etin içerisindeki suyun fazlası ile dışarı çıkarak etin hem tadını hem de besin değeri kaybettiğini söyledi.

Fevzi Özgönül, “Aslında iç yağı ile yapılan bir kavurma hem vücudumuzu güçlendirir hem de kilo ile mücadelemizde bize fazlasıyla yardımcı olur. Şimdi gelelim kurban bayramında en güzel kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiğine: Kurban etimizin çok yağlı kısımlarını iyice temizleyip küp küp doğrayalım, eti rahatlıkla pişeceği büyüklükte bir tencereye alalım, kesinlikle tereyağı veya kuyruk yağı koymayalım et kendi yağı ile pişmeye başlamalıdır" dedi.

Etin çatal bıçak gibi delici bir gereçle karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Özgönül, "Yoksa etin içerisindeki su fazlası ile dışarı çıkar böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur. Eti mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı şeklide kendi suyunda pişirelim, bu dönemde tuz eklemeyelim. Etin tam anlamı ile pişmesine gerek yoktur. Suyunun azalması ve yarı yarıya pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir. Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişirmememiz gerekiyor. Büyükçe bir derin tavaya iç yağını ( organları çevreleyen ve besin değeri çok yüksek olan yağ) çok küçük parçalara ayırıp bu tavada yavaş ateşte iyice eriyene kadar pişirin, bu yağın miktarı etin yüzde 25’i kadar olmalıdır yani bir kilo ete karşılık 250 gram iç yağ olmalıdır. Daha sonra bu yağı pişirdiğimiz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam etmeliyiz. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile yiyebiliriz” diye konuştu.

Yağlı yemeklerin şişmanlatmadığını kaydeden Özgönül, “Bilinenin aksine yağlı yemekler bizi şişmanlatmaz, yağ ve proteini yememek veya onların sindirimini sağlayamamak bizi şişmanlatır. İster kavurma ister haşlama olsun, bu bayram da sağlıklı pişirilen et yemeklerini bol bol tüketin” şeklinde konuştu.