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15 Ağustos 2018 15:16

Kurban kesiminde VIP hizmet

Esenler’de toplu kurban kesim yerlerinde vatandaşa servis ve poşet desteği sağlanacak, çay kahve ikram edilecek.

Kurban kesiminde VIP hizmet

15 Ağustos 2018 15:16


Esenler’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. İlçedeki kurban kesim yerleri de belirlendi. 3 toplu kurban kesim yerinin yanı sıra ilçenin 16 ayrı noktasındaki oto yıkama ve kapalı kurban kesim yerlerinde kurban kesilebilecek.


Esenler Belediyesi, Çiftehavuzlar ve Turgut Reis mahallelerindeki toplu kurban kesim yerlerinde vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve rahat bir şekilde kesim yapabilmesi ve etlerini evlerine kolaylıkla götürebilmeleri için servis imkânı da sağlayacak. İki kesim yerinde iki servis aracı, vatandaşların ulaşımını gerçekleştirecek. Etlerin hijyenik şekilde muhafaza edilmesi için de poşet desteği sağlanacak. Kurban kesim yerlerindeki vatandaşlara çay-kahve de ikram edilecek. Kurban Bayramı’nda kurban kesimi ve diğer hizmetlerle ilgili olarak yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için Esenler Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlüklerden oluşturulan acil müdahale ekipleri kurdu. Ekipler, bayram boyunca Esenler halkına hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram boyunca yaşayabilecekleri problem ve talepleri, Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’nin (ESTİM) 444 00 73 numaralı telefonuna iletebilecek.




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