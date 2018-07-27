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27 Temmuz 2018 16:47

Kurban satıcılarının yerleri kurayla belirlendi

Beykoz Belediyesi, Anadolu Yakası’nın en modern kurban satış ve kesim yerlerinden biri olarak hazırladığı Kurban Kent’te kurban satıcıları için ‘kura çekimi’ gerçekleştirdi.

Kurban satıcılarının yerleri kurayla belirlendi

27 Temmuz 2018 16:47


Çavuşbaşı’nda kurban satıcıları ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kurban Kent’te hazırlıklar aralıksız devam ederken, kurbanlık sahiplerinin satış yapacağı yerler de tespit edildi.


Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk ve ilgili birim müdürlerinin eşliğinde yapılan kura çekimiyle 141 çadır hak sahiplerine teslim edildi.



“Amacımız Beykoz halkına en iyi hizmeti vermek”


Kurban Kenti her yıl daha modern hale getirdiklerini ve kura çekimiyle şeffaf bir uygulama yaptıklarını vurgulayan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, “Her yıl belli bir dini vecibeyi yerine getirmek için bu alanı hazırlıyoruz. Amacımız Beykoz halkına en iyi hizmeti vermektir. Bu yıl da güzel bir bayram geçirmek için “Kurbanlık” standartlarına uymayan hiç bir hayvanın Kurban Kent girişine izin vermeyeceğiz. Belediyemiz ve İlçe Tarım Veterinerlerimiz gerekli denetimleri sıkı şekilde yapacak. Sizlerin kalacağı sosyal alanları da bu yıl yeniledik. Lütfen kurallarımıza riayet edelim. Tüm ilçemize ağız tadıyla huzurlu ve güzel bir bayram diliyorum" dedi.


Beykoz Belediyesi Veteriner hekimi Turgut Özdemir de kurban sahiplerine 2018 yılı Kurban kesim tebliği ile ilgili bilgi verdi.




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