Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Vatandaşların kurban ibadetini gerçekleştireceği dört günlük Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos Salı günü başlayacak. Belirlenen kurban satış ve kesim yerlerindeki hayvanların sağlık kontrolleri Ataşehir Belediyesi bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından yapılacak. Kurban satış ve kesim alanlarında gerekli hijyenin sağlanması için çok sayıda personel görev başında olacak. Satın aldıkları kurbanlıkların etlerinden şüpheye düşen vatandaşlar yine belediyenin çağrı merkezinden yardım alabilecek.

Kurbanlık hayvanın kaçması durumunda Ataşehir Belediyesi ekipleri hazırda bekleyecek. Belirlenen alanlar dışında kaçak kesim yapanlar, kurallara uymayan, satış kesim izni almadan kaçak satış ve kesim yapanlar hakkında da cezai işlem yapılacak.

Ataşehir Belediyesi’nin kesim işlemine yönelik bir uygulaması bulunmuyor. Kesim için Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim izni verilen yerlerde ücret karşılığı hizmet alınabilecek. Öte yandan, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren pazarlardan kurbanlıklarını alabilecek.