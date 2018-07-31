Kurbanı usta eller kesecek

Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda kursiyerlere kurban kesimi öğretilecek. Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek ve 6 Ağustos Pazartesi günü başlayacak kursta kurban kesmek isteyenler, teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı eğitimden geçirilecek. Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda kurban kesimiyle ilgili teorik eğitimi alacak kursiyerler, alanlarında uzman eğitmenlerden kurban kesimiyle ilgili eğitim alacaklar. Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirilecekler. Eğitimler, 6-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kurbanlar usta ellere emanet

Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitime geçecek kursiyerler, özel bir kesimhanede profesyonel kasaplar tarafından canlı olarak, kurban kesim öncesi muayene, zapt-u rapt, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili uygulamalı eğitimler verilecek. Kurban kesiminin tüm inceliklerini uzmanlardan öğrenecek kursiyerler, eğitimlerin sonunda yazılı sınava girip sertifikalarını Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden alacaklar.

Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’na katılmak isteyenler Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve ya Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilir, aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü 0 (212) 569 59 69 - 568 15 09, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ise 0 (212) 482 41 16 numaralı telefonlardan arayarak bilgi alabilirler.