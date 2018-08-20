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20 Ağustos 2018 14:34

Kurbanlık hayvan 5 metrelik çukura düştü

Beylikdüzü’nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan düştüğü 5 metrelik çukurdan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucukurtarıldı.

Kurbanlık hayvan 5 metrelik çukura düştü

20 Ağustos 2018 14:34

Beylikdüzü’nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan düştüğü 5 metrelik çukurdan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu


kurtarıldı.


Kurban Bayramı arifesinde Beylikdüzü’nde bir kurbanlık hayvan kesim yapılacak alana getirildi. Sahibinin elinden bir anda kaçan hayvan, etrafı bariyerlerle örülü olan çukura demir bariyerleri yıkarak atladı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Beylikdüzü İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, hareketli hayvanı sakinleştirmek için Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden de yardım aldı. Bir süre sonra uysallaşan hayvan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın neticesinde Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri’nin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi. Hayvanın kurtarılmasında itfaiyeye ait vinç kullanıldı. Öte yandan, kurbanlık hayvanın tahmini 600 kilo olduğu öğrenildi.




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