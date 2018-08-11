Kurbanlık hayvanlara diş kontrolü

Modern çadırlardan kurulu kurban satış ve kesim alanı ile örnek olan Başakşehir Belediyesi, kurban ibadetinin uygun olması için, büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurup doldurmadıklarının tespiti için halk arasında "kapak atma" olarak bilinen diş muayenesi yapıyor. 2 yaşını doldurmamış hayvanlar satış alanından gönderiliyor.

Başakşehir Belediyesi, kurban ibadetinde örnek Kurban Satış ve Kesim alanı, sağlık kontrolleri yapılmış kurbanlıklarıyla bayrama hazır. Kurban satış ve kesim alanındaki kurbanlık hayvanlar, iki yaşını doldurup doldurmadıklarının tespiti için halk arasında "kapak atma " olarak bilinen diş muayenesinden geçiriliyor.

Kayaşehir Fenertepe 17. Bölge’de kurulan pazar alanı bayram yaklaştıkça vatandaşların akınına uğruyor.Modern ve hijyenik mobil kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, otopark, ambulans ve veteriner hizmetleri, kafesi, mescidi ve 24 saat aktif olan kamera sistemi ile İstanbul’un en kapsamlı Kurban Satış ve Kesim Alanlarından biri.

Kurban pazarında büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurmuş olanların satılmasına büyük özen gösteriliyor.

Sağlıklı kurbanlık seçmenin inceliklerini anlatan Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Memuru Yunus Kanlı, girişi sağlanan kurbanlık hayvanların zabıta nezaretinde veteriner hekimler tarafından kurbanlık vasfı taşımaları konusunda onaydan geçtiğini belirterek; “Tüm hayvanların kontrollerini yapıyoruz. Kurbanlık hayvanların uzaktan bakıldığı zaman kurbanlığın bir albenisi olması gerekiyor. Kilolu, etine dolgun olmalı, gözleri parlak, bakışları canlı olmalıdır. Çevresine tepki verebilmeli, geviş getiriyor olmalıdır” diyor.

“Büyükbaş hayvan kapak atmalı”

Kanlı, büyükbaş hayvanlarda halk arasında "kapak atma" olarak tabir edilen, 2 yaşını doldurmuş olmaları hususunda diş muayenesinden geçirdiklerini belirterek, “Tespitler akabinde 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış) büyükbaş hayvanlar alandan kontrollü şekilde çıkartılmaktadır. Yaşın yanı sıra kurbanlık vasıfları taşımaları hususunda genel dış bakımları, göz, kuyruk, boynuz ve kulakları kontrol edilmektedir” şeklinde konuştu.

Küçükbaşlar da kontrol altında

Yaklaşık 2 bin kurbanlık hayvanın tek tek kontrol edildiğinin altını çizen Kanlı şöyle devam etti: “Küçükbaşlarda da aynı genel kontrolleri yapıyoruz. Küçükbaş kurbanlıklar 6 aylıktan büyükse ve yetişkin bir küçükbaş hayvan kadar gelişmişse kurbanlık olarak kesilmesinde herhangi bir mahsur yoktur.”