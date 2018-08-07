Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 15:35

Kurbanlıklar onlara emanet

Esenler’de düzenlenen kursta kurban kesmek isteyenler eğitimden geçirildi.

Kurbanlıklar onlara emanet

07 Ağustos 2018 15:35

Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildi.


Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda kursiyerlere kurban kesimi öğretildi. Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen kursta kurban kesmek isteyenler eğitimden geçirildiler. Kursiyerler, Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda, alanlarında uzman eğitmenlerden kurban kesimiyle ilgili eğitim aldılar. Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildiler.



Sertifikalarını aldılar


Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda kursiyerler, kurban kesim öncesi muayene, zapt-u rapt, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili her şeyi öğrendiler. Bu yıl aldıkları hijyen eğitimiyle, kurban kesiminin haricinde günlük hayatlarında ve çalıştıkları işyerlerinde uygulayabilecekleri bilgiler de edinen kursiyerler kurstan oldukça memnun kaldılar. Usta eller, eğitimlerin sonunda yazılı sınava girip sertifikalarını aldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç