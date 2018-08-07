Kurbanlıklar onlara emanet

Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildi.

Esenler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda kursiyerlere kurban kesimi öğretildi. Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen kursta kurban kesmek isteyenler eğitimden geçirildiler. Kursiyerler, Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda, alanlarında uzman eğitmenlerden kurban kesimiyle ilgili eğitim aldılar. Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildiler.

Sertifikalarını aldılar

Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu’nda kursiyerler, kurban kesim öncesi muayene, zapt-u rapt, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili her şeyi öğrendiler. Bu yıl aldıkları hijyen eğitimiyle, kurban kesiminin haricinde günlük hayatlarında ve çalıştıkları işyerlerinde uygulayabilecekleri bilgiler de edinen kursiyerler kurstan oldukça memnun kaldılar. Usta eller, eğitimlerin sonunda yazılı sınava girip sertifikalarını aldılar.