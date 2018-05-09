“Kurdaki artış gıda fiyatlarını etkiliyor”

Menlik, raf fiyatlarındaki artışın dövizdeki kur farkından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Ramazan öncesi düzenlediği basın toplantısında gıda sektöründeki gelişmeleri paylaştı, Ramazan için tüketicilere uyarılarda bulundu.

Gıda fiyatlarındaki gelişmelerin döviz kurları, enflasyon gibi makro ekonomik verilerden ayrı düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter İlknur Menlik, sektörün büyük bir özveride bulunduğunu söyledi. Menlik, gıda sektörünün Ramazan’a hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Evet, markette artış var ama bunun yapısal sebeplerini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce doların geldiği seviye maalesef enerji girdisinde hepimizi ciddi manada zorluyor. Başka sektörlerde de bu zorlanmayı görüyoruz. Yani bugün raf fiyatlarındaki artışı gözlemlememizdeki en büyük faktörün açık ara dövizdeki kur farkından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Buna rağmen en azından bizim kendi üyelerimiz büyük bir özveriyle buradaki maliyetlerini minimum düzeyle tüketiciye yansıtmaya çalışarak işlerini sürdürülebilir kılmaya çalışıyorlar. Bu şu demek değil; ‘gıdaya erişimde sorun var. Gıdamızda bir yetersizlik var’ öyle bir şey yok. Gıdamız var. Biraz fiyatları artsa da var.”

“Ambalajlı gıdayı tüketmelerini öneriyoruz”

Ramazan’da artan tüketim nedeniyle nerede, nasıl üretildiği belli olmayan merdiven altı üretimlerin daha fazla piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken İlknur Menlik, “Bizim sektör olarak en çok üzerinde durduğumuz konu açık pazarlarda doğal ya da organik adı altında son derece sağlıksız gıdaların satılıyor olması. Bu ürünlerin birçok marketten çok daha pahalıya satıldığına da tanık oluyoruz. Bu kandırmacaya gelinmemesinde çok büyük fayda var. Ramazan ayı malum beslenme alışkanlıklarımızın değiştiği bir ay. Özellikle bitkisel ürünlerde yani yaş, meyve ve sebze mümkün olduğunca kayıtlı yerlerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Ambalajlı gıdayı tüketmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

“Süt ve süt ürünleri grubunda lütfen açık pazarlara güvenmeyelim”

Özellikle süt ve süt ürünlerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, eczanelerde salça koruyucuların satıldığına ve bunun yasaklanması gerektiğine vurgu yaparak, “Süt ve süt ürünleri grubunda lütfen açık pazarlara güvenmeyelim. Çok tehlikeli hele ambalajsız peynir ürünü almayalım. Peynir çok riskli hastalıkları da taşıyabilen bir gıdadır. Bunu ne kadar ambalajlı tüketirsek o kadar kendimizi ve sağlığımız korumuş oluruz. Bir önemli vurguyu da salça için yapalım; her zaman söylüyoruz. Plastik ambalajda salça almayın. Eczanelerde salça koruyucuların satıldığını duymaya başladık. Sağlık Bakanlığı’nı hemen göreve çağırıyoruz. Bunun yasaklanması lazım. Salça küflenmelidir. Küflenen salça sağlıklı salçadır. Plastik ambalajda yıllarca küflenmeyen salça sağlıklı salça değildir. Ya konserve kutuda alalım ya da cam ambalajda alalım” dedi.

“Sektör 2018’i iyi bir performansla kapatacak”

Türkiye gıda ve içecek sanayindeki gelişmeleri yansıtan bazı verileri de paylaşan İlknur Menlik, sektörün 2018’i küresel ekonomide ciddi bir sıkıntı olmazsa iyi bir performansla kapatacağını söyledi. Menlik, “Üç aylık performans güzel, bir milyar doları geçmiş durumda. 2017’yi biz 11,9 milyar dolarla kapattık. Tahmin ediyoruz eğer ciddi bir küresel ekonomide kırılma olmazsa çok olağanüstü savaşlar olmazsa yine aynı performansta aynı rakamla en azından sektör kapatır” ifadelerini kullandı.