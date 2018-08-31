Küresel e-ticaret sitelerine Avrupalı yeni rakip

2021 yılına kadar 4,8 trilyon dolara ulaşması beklenen pazarda küresel e-ticaret hacminin yüzde 64’ü, Türkiye’nin de içinde olduğu gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği öngörülüyor. Türkiye’nin dış ticaret hacmini artırması için e-ticaret yeni bir fırsat alanı olarak öne çıkıyor.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle önemi artan e-ticaretin dünya genelindeki hacmi, son 4 yılda yüzde 112 artış göstererek 2,8 trilyon dolara ulaştı. 2021 yılına kadar yüzde 70 büyüme ile 4,8 trilyon dolar seviyelerine gelmesi öngörülen küresel e-ticaret hacminin yüzde 64’ünün, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylesine hızla büyüyen bir pazar, yeni girişimleri de beraberinde getiriyor.

Türk girişimci Bayram Filikci tarafından kurulan Xpann.com, şirketler arasında ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan online bir pazaryeri uygulaması hazırladı. Ticari kolaylıklar açısından, özellikle Avrupa kıtasına odaklanan ve Danimarka merkezli bir ekip tarafından yönetilen uygulamaya ilk 3 ayda 10 binden fazla tedarikçi kayıt olurken 1 milyondan fazla ürün listelendiği, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki payının yaklaşık yüzde 50 olduğunu ifade eden uygulamanın kurucusu Bayram Filikci, uygulamamız Türkiye’nin ithalat ve ihracat süreçleri için de önemli ticari fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Yapılan bilgilendirmede; Mayıs 2018 itibarıyla kullanıma açılan Xpann.com’a üye olan kullanıcılar birkaç dakika içerisinde mikrositelerini kurup ücretsiz bir şekilde ürünlerini listeleyerek milyonlarca kişiye ulaştırabilirken, alıcılar ise binlerce ürün çeşidine farklı filtreleme yöntemleriyle kolayca erişebiliyor.

Küresel B2B ticaret platformlarından bir adım öne çıktıklarını ifade eden Filikci, "Mevcut pazaryeri platformlarından ayrıştığımız temel nokta: Her satıcı için uygulama altında bir mikrosite oluşturup ödeme sistemleri ve lojistik konusunda tedarikçilere yardımcı olmamız. Alıcılar için ise ürün önerileri noktasında oldukça gelişmiş bir yapay zeka algoritması kullanıyoruz" dedi.

"Her ay 10 bin yeni ziyaretçi Xpann ile tanışıyor"

Uygulamanın 1 yıllık hedeflerine yalnızca 3 ay gibi kısa bir sürede ulaşmasının Avrupa ekonomisi için önemli bir başarı göstergesi olduğunu belirten Filikci, sözlerine şöyle tamamladı: "Çok hızlı büyüyoruz. Geride bıraktığımız sürede iki defa sunucularımızın kapasitesini yükselttik. Ürün çeşitliliği her ay 10 bin yeni ziyaretçiyi sayfamıza getiriyor. Henüz yatırım aşamasında bu verilere ulaşmak heyecan verici. Yetenek ve teknolojiyi harmanlıyoruz. Danimarka merkezli Avrupa’nın geneline yayılmış oldukça çalışkan bir ekibimiz var ve Xpann’i Avrupa’nın en iyi online pazaryeri yapmak için elimizden geleni yapıyoruz".