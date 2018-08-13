Küresel sorunlara karşı küresel mühendisler yetiştirilecek

Üniversite adayı öğrenciler tercih edecekleri bölümlere karar vermek için son tura girdi. Bilim ve teknolojinin baş döndüren hızlı değişiminin mesleklere yansıdığı şu dönemde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü de Küresel İnşaat Mühendisliği vizyonu ile lisans düzeyinde öğrenci alacağını duyurdu.

GTÜ İnşaat Mühendisliği, yaklaşık 20 yıllık Deprem ve Yapı Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programının bilgi birikimi ile ilk kez lisans düzeyi eğitimine 2018-2019 Akademik Yılında başlayacak. Öğrenim dilinin yüzde yüz İngilizce olacağı GTÜ İnşaat Mühendisliği çağımız yapılarının küresel sorunlarına en yeni bilimsel verilerle çözüm üretecek mühendisleri yetiştirecek. GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş GTÜ İnşaat Mühendisliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm mühendislik dalları içerisinde çalışma konuları en iyi bilinen, iş bulma oranı yüzdesi en yüksek dallardan bir tanesi olan İnşaat Mühendisliği’nin son 20-30 yılına baktığımızda çalışma alanı olarak başka yönlere doğru everildiğini söyledi.

“Lisans öğrencilerimiz yeni bir yazılım dili olan Python’u öğrenecekler”

Akbaş, “Şehirlerimiz artık birer mega şehre dönüşüyor. Yüksek yapılar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, sanat yapıları, otoyollar, barajlar, termik ve nükleer santraller, içme suyu ve kanalizasyon arkları, silolar, tanklar inşa ediyoruz. Yaptığımız bu yapıların her biri belli tehlikelere maruz kalıyor, başta deprem tehlikesi olmak üzere, sel, heyelan tehlikesi, terör saldırısı, dolayısı ile bugün günümüzde lisans programından mezun olacak arkadaşlarımızın tüm bu yapıları tehlikelere karşı tasarlayabilme ve riskleri azaltma becerisine sahip olması gerekli. Biz İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak kendimize vizyon şunu koyduk; diğer disiplinlerle işbirliği içinde yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle İnşaat Mühendisliği çalışmalarını bir araya getirerek elde edilecek olan bilgi birikimini içinde bulunduğumuz toplumun faydasına kullanabilen küresel mühendisler yetiştirmek. Bunu yaparken de toplumun ihtiyacı olan güncel problemlere yoğunlaşarak, bunlara ekonomik ve güvenli çözümler üreteceğiz. Eğitim programlarımızı sürekli güncelleyip, yenilikçi eğitim programları uygulayacağız. Örneğin lisans öğrencilerimiz yeni bir yazılım dili olan Python’ u öğrenecekler, girişimcilik dersi alacaklar, ekonomi dersi alacaklar. Çevreci ve mühendislik etiğini bilen mühendis olarak yetişecekler. Her şeyden önemlisi de çok iyi yabancı dil becerisine sahip, özgüveni yüksek, birer küresel mühendis olarak mezun olacaklar" ifadelerini kullandı.