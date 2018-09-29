‘Kürklü Venüs' Maltepe'de sahnelendi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Maltepe Belediyesinin eylül ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Yolcu Tiyatro'nun “Kürklü Venüs” isimli oyunu, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Geçtiğimiz sezon Pervin Bağdat'a Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu", Ersin Umut Güler'e 6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran oyuna Maltepeli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın birçok ülkesinde sahnelendi

Avusturyalı yazar Leopoldvon Sacher Masoch'un 1870 yılında yazdığı Kürklü Venüs adlı romanını Amerikalı oyun yazarı David Ives tiyatroya uyarladı. 2010 yılından bu yana dünyanın pek çok ülkesinde gösterimi yapılan oyunda yazar-yönetmen Thomas Novachek'in, Vanda Dunayev rolü için aradığı kadın oyuncuyu bulamayışı, seçmeler bitip herkes gittikten sonra Vanda Jordan adında esrarengiz bir oyuncunun tiyatro salonuna gelmesiyle birlikte yaşananlar sahnelendi.

İnsan doğasının sınırlarına yolculuk yapıldı

Oyunca binlerce yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet meselesi, bireyin arzularının karanlık tarafları ve insan doğasının sınırlarına doğru yolculuk yapıldı. Şafak Özen'in çevirdiği, Ersin Umut Güler'in yönettiği tek perdelik oyunun ışık dekor tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını Özlem Kaya, müzik tasarımını Tufan Dağtekin üstlendi. Oyun içinde oyun kurgusu ile yazılan, komedi unsurunu zekice kullanan, sürpriz finali ile dikkat çeken oyunda oyuncular, sahne performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.