Kürşat Zengin: ’’Sezen Aksu yüzünden 24 saat nezarette kaldım’’

Kürşat Zengin, programda Sezen Aksu yüzünden 24 saat nezarette kaldığını belirtti.

Müzik dünyasındaki yoluna yeni teklisi ’Kalbim’ ile yola devam eden Kürşat Zengin, TRT FM’de Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Müziğe TRT’nin açtığı bir yarışma sayesinde başladığını söyleyen Kürşat Zengin, doğup büyüdüğü yer olan Belçika’da boksörlük yaparken geçimini sürdürüyordu. Zengin, boksörlük yaparken hocasının TRT’nin yaptığı yarışmaya girmesini söylediğini belirtti. Hocasının telkinleri ile TRT’nin düzenlediği yarışmada Belçika birincisi olduktan sonra Türkiye’deki finalde dördüncü olduğunu ve müzik yaşamının böyle başladığını söyledi. Zengin, ayrıca Sezen Aksu yüzünden 24 saat nezarette kaldığını belirtti.

’’Sezen Aksu’nun bana bir fotoğraf borcu var’’

Programda akustik performansı ile dinleyicilere güzel anlar yaşatan Kürşat Zengin, ’Tükeneceğiz’ adlı Sezen Aksu şarkısını seslendirdikten sonra gözleri doldu. Michael Kuyucu’nun ne olduğunu sorması üzerine, Kürşat Zengin, ’’Aklıma Sezen Aksu ile ilgili bir anım geldi, aslında anlatsam rezil olurum ama madem ki anı geldi anlatayım’’ dedi. Zengin, Sezen Aksu ile yaşadığı dünyada az kişinin başına gelebilecek bir olayı şöyle anlattı:

’’Sezen Aksu Brüksel konseri için Brüksel’e gelmişti. O gün şans eseri bende Türkiye’den aynı uçakla Brüksel’e gidiyordum. Havalimanında benim de tanıdığım bir organizatör Sezen hanımı karşılamak için havalimanına geldi. Orada karşılaştık ona ağabey ne işin var burada diye’’ sordum. O bana ’’Sezen Aksu konseri var ya onun için Sezen hanımı karşılamaya geldik senle aynı uçakta geldi herhalde’’ diye cevap verdi. Bunu duyunca ben şaşırdım, organizatöre Sezen hanımla bir fotoğraf çektirmek istiyorum dedim. Menajeri ’’olmaz’’ dedi. Sonra ben Sezen Aksu ile fotoğraf çekmeyi kafaya taktım ve bir köşede saklanıp Sezen hanımın dışarı çıkmasını bekledim. Bunu çok istedim çünkü Sezen Aksu’nun en büyük hayranlarından biri de benim. Tam Sezen Hanım kapıdan çıktı ben yavaş yavaş kendisine yaklaştım, sırt çantamla onun yanına gidip fotoğraf çektirmek istedim. Tam yaklaşırken askerler beni alaşağı etti, beni yere yatırdılar ve bütün havalimanını boşalttılar. Daha sonra beni 24 saat nezarethaneye attılar oradan çıkana kadar akla karayı seçtik. Beni saldırgan sandılar. Bakın ben de müzikle ilgileniyorum. Brüksel’e konser için geldim. Sezen Aksu’nun hayranıyım.Tek isteğim sadece fotoğraf çektirmekti, kötü niyetin yoktu filan dedim ama derdimi anlatıncaya kadar içeride kaldım. Konser afişlerim, sözleşmem filan gösterildi öyle çıkabildim. O konser öncesi yaşadığım 24 saatlik nezaret hikayemi unutmam, ne zaman bir Sezen Aksu şarkısı söylesem hep o yaşadığım olay aklıma gelir, duygulanırım. Sonuçta temize çıktım tabii ki. Ama Sezen Aksu’nun bana bir fotoğraf borcu var’’.

Klipte Brezilyalı manken oynadı

Kürşat Zengin, ’Kalbim’ adlı şarkısının klibinde Hintli dansçıların yanı sıra Brezilyalı bir mankenle kamera karşısına geçti. Zengin klibinde sosyal medya fenomenleri küçük Ebrar ve Efe ile beraber rol alan Kürşat Zengin, Michael Kuyucu’ya ’’bende onların sosyal medyadan hayranıydım, onlara sosyal medyadan ulaştım. Klibimde oynamalarını istedim, kabul ettiler. Klipte kırık yıllık oyuncu gibi oynadılar” dedi.

’’Kalp Yolu şarkısı dünyanın en güzel şarkısından daha güzel’’

Belçika’da doğan ve aslen Malatyalı olan Kürşat Zengin, müzik dünyasına giriş yaptıktan sonra Avrupa’da Belçika - Fransa ve Hollanda gibi pek çok yerde şarkı söylediğini ve orada hem Türklere hem de ülke yerlilerine konserler verdiğini söyledi. Avrupa’dan sonra Türkiye’ye gelerek kariyerime memleketimde devam etmek istedim diyen Kürşat Zengin, Avrupa’da ’Gümüş At’ adlı ’En İyi Genç Solist’ ödülünü alarak yurtdışında ödül alan ender yorumculardan biri oldu.

Müzik dünyasına ’Kalp Yolu’ adlı şarkısı ile merhaba diyen ve önemli başarı yakalayan Kürşat Zengin, düğünlerde çok çalınan bir şark olan ’Kalp Yolu’ ile ilgili o şarkı dünyanın en güzel şarkısından daha güzel diyerek iddiasını dile getirdi.