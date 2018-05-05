Kursiyerler, eserlerini sergiledi

Klâsik Türk-İslâm ve modern sanat dallarında eserlerden oluşan, Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi ziyarete açıldı.

Hoca Üveys Camii Külliyesi’nde düzenlenen sergi açılışına kursiyerlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışında konuşan Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi Müdürü Sümeyra Güldal, ‘’2005 yılından beri hizmete devam ediyoruz. 13 senedir buradayız ve her sene artılar ekleyerek ilerliyoruz. Bu sene 18branşta 500 öğrencimizle birlikte burada gördüğünüz gibi resim, yağlı boya, pastel, kara kalem, tezhip, ebru, hat, kaligrafi gibi sanat dallarında eserler çıkardık. Verdikleri emek ve harcadıkları zaman hakikaten kayda değer. Boşa zaman geçirmek yerine zamanlarını burada bir kültür çatısı altında değerlendiren kültür insanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi 2017-2018 eğitim döneminde Tezhip, Hüsn-i Hat, Çini, Kaligrafi, Resim, Ebru, Fotoğraf Çekimi, Dijital Fotoğrafçılık, Özel Gün Fotoğrafçılığı, Arapça, Osmanlı Türkçesi (Başlangıç ve İleri Seviye), Etkili ve Güzel Konuşma, Edebiyat Atölyesi, Ney ve Türk Müziği Topluluğu olmak üzere 18 branşta, 25 gruptan oluşan yaklaşık 500 kursiyere eğitim verildiği öğrenildi.

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi’nde Geleneksel Sanatlarda; Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Biçer Özcan, Arş. Gör. Levent Kum, Etem Çalışkan, Şeyda Özden ve Meryem Beğen, Görsel Sanatlarda; Filiz Demirci, Sadi Demirci, Dil ve Edebiyatta; Ali Ayçil, Murat Albayrak, Taha Metin Koçak, Tasnım Katab, Müzikte; Murat Doğru ve Şaban Keşkeş gibi alanında uzman hocaların ders verdiği belirtildi.

Sergi, 12 Mayıs 2018 tarihine kadar 10.00- 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.