Başakşehir'de bir sürücü kursu tarafından kursiyerlerin ısınması için kurulan soba, otobüsü yaktı. Yangında atıl durumdaki otobüs tamamen kül oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü kursu yöneticileri, kursiyerlerin soğuk havalarda ısınması için sahibi oldukları eski otobüsün içerisine soba kurdu. Atıl durumda bulunan otobüste adayların sınav sırasını bekledikleri sırada iddiaya göre otobüs içinde bulunan sobadan çıkan kıvılcımlar aracın kaplamalarına sıçradı. Kısa sürede aracın tamamını kaplayan alevler göğe yükselmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saat süren çalışma ardından yangını kontrol altına aldı. Atıl durumdaki otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

"Adaylar ısınsın öğretmenlerimiz üşümesin ”

Adayların soğuk havalarda üşümemesi için otobüs içerisine soba kurduklarını belirten sürücü kursunun çalışanı olan Bilal Tokgöz, "Kursiyerlerimizin sınav anında karavan şeklinde otobüs hazırlamıştık içinde soba yanıyordu. Biz yemek paydosu olduğu için gitmiştik. Burada bulunan arkadaşlar aradı otobüste yangın olduğunu söyledi. O an itfaiyeye haber verdik. Onlarda gelince birlikte yangını söndürdük. Büyük ihtimal içinde bulunan sobadan olmuştur. Adaylar ısınsın öğretmenlerimiz üşümesin diye yaktığımız sobanın vermiş olduğu ufak bir yangın" dedi.