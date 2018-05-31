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31 Mayıs 2018 14:27

Kurt Kapanı-17 uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-17 uygulaması gerçekleştirildi.

Kurt Kapanı-17 uygulaması gerçekleştirildi

31 Mayıs 2018 14:27

Uygulama çerçevesinde şehrin dört bir yanından araçlar ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.


İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul da 39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2000 personel ile Kurt Kapanı - 17 uygulaması gerçekleştirildi.


İstanbul da bütün giriş ve çıkışlarda karadan havadan ve denizden olmak üzere sıkı bir denetim gerçekleştirildi. Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla meydana gelebilecek muhtemel Asayiş ve Terör olayları gibi önem arz eden konulara yönelik çalışmalar yapıldı. Yaya, taşıt sürücülerin ve deniz yolu ile ulaşım sağlayan ve uçak ulaşımı ile İstanbul’a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.




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