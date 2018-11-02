Kurt Kemeri'nde ESAY eğitimi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, ilçe sakinlerini bilinçlendirerek herhangi bir afet durumunda, can güvenliklerini en yüksek düzeyde tutmak ve doğacak zararı en aza indirmek; afet öncesi, afet anı ve sonrasının planlı ve organize şekilde yönetilmesini sağlamak için hayata geçirdiği insan odaklı projelerinden biri olan Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) birimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bağlı Eyüpsultan Afet Yönetimi, (ESAY) Kemerburgaz Kurt Kemeri Ormanında günübirlik 'Arama ve Kurtarma Eğitimi' düzenledi. Eğitim İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) gelen üç uzman eğitmen tarafından verildi. Eğitmenler tarafından özellikle, ekip olma eğitimi ve uygulamaları dahilinde sırt çantası hazırlanması, sırt çantası taşıma teknikleri, dik arazide destek batonu kullanma teknikleri, arazide ekip olarak nasıl hareket edilir, kurtarma düğümleri nasıl atılır, dik arazide el jumarı kullanarak ip ile tırmanma eğitimleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.Eğitime katılan ESAY sorumlusu İsmail Tok yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Bu eğitimler gerçekten çok önemli. Allah göstermesin herhangi bir afet durumunda nasıl davranacağımız konusunda hem teknik hem psikolojik eğitimler alıyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ESAY'ı kurduğu için, bu konularda ilçemizde farkındalık oluşmasına katkıda bulunduğu için çok teşekkür ederim”