Sadece yatarak tedavi teminatı şeklinde satın alınabileceği gibi, ayakta tedaviyi ve yatarak tedaviyi kapsayacak şekilde de satın alınabilir” dedi.

AKF Sigorta CEO’su Kadir Kurtboğan, tamamlayıcı sağlık sigortası ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtboğan, tamamlayıcı sağlık sigortasının tabana yayılabilmesi için gerekli teşvik çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Gerektiği kadar olmasa da tamamlayıcı sağlık sigortasına rağbet gösterildiğini belirten Kurtboğan, “Tamamlayıcı sağlık sigortası isteğe bağlı sigorta çeşitleri arasındadır. Sigorta sahibi kişilerin ayakta tedavi harcamalarını ve yatarak tedavi harcamalarını karşılar. İki çeşit tamamlayıcı sağlık sigortası satın almak mümkündür. Sadece yatarak tedavi teminatı şeklinde satın alınabileceği gibi, ayakta tedaviyi ve yatarak tedaviyi kapsayacak şekilde de satın alınabilir” dedi.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl kullanılacağı ile ilgili Kurtboğan şunları söyledi:

“Sigortalı, sadece SGK ile anlaşmalı özel bir hastaneyi kullanabilir. SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması gerekir. SGK ile anlaşmalı olan hastane ile sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık sigortası ile anlaşmasının olması gerekir. Tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması şarttır”.

Kurtboğan, tamamlayıcı sağlık sigortasının yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatı olmak üzere iki ana teminattan oluştuğunu kaydederek; teminatları şöyle açıkladı:

"Yatarak tedavi teminatı; cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, evde bakım giderleri, yardımcı tıbbi malzeme, suni uzuv giderleri, ambulans hizmetleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri gibi konuları kapsar.

Ayakta tedavi teminatı ise yıllık 8 vaka ile sınırlı olup, ilaç giderleri poliçe kapsamında değildir ve doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemler, fizik tedavi giderleri konularını kapsar”.