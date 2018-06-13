Kurucu Rektör Akpınar, mezunlara seslendi

Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen mezuniyet törenlerinde yaptığı uğurlama konuşmalarında, 2017-2018 Akademik Yılı’nın 1500 mezununa seslenen Kurucu Rektör Serhat Akpınar, "35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen; bugün, burada ve Dünya’nın hemen her ülkesinde, bir GAÜ Mezunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu, bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır" dedi.

"Dünya’da görmek istediğiniz değişimin, kendisi olun."

Mezuniyete katılan 1500 GAÜ Mezunu ile Aileleri’ne hitaben Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirdiği konuşmasına; Büyük Hint Düşünürü ve bağımsızlık önderi Mahatma Gandhi’nin efsanevi sözleri " Dünya’da görmek istediğiniz değişimin, kendisi olun." ile başlayan Kurucu Rektör Akpınar: "Günümüzde üniversite eğitiminin faydası, sadece bir meslek sahibi olmayı sağlıyor olması değildir. Aslında, üniversite eğitiminin daha büyük bir misyonu vardır. O da, içinde yaşadığımız bu dünyayı, bizden sonraki nesiller için daha güzel, daha iyi ve barış içinde bırakabilmenin yollarını arayabilecek bireyler yetiştirmektir" değerlendirmesini yaptı.

"Mezunlarımız İle gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onur konuğu olarak katıldığı mezuniyet törenindeki ’uğurlama konuşmasında Akpınar; "32’inci Mezuniyet Töreni’mize katılmak için; Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen; Siz ailelerimizi ve misafirlerimizi selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi olarak; mezunlarımız ile büyük gurur duyuyoruz. Bu tatlı heyecanı, onlar ile yaşamaktan da büyük bir gurur duymaktayız"dedi.