Kurumsal yeni yıl hediyelerinde adrese teslim hizmeti

Giyim markası Beymen, yakınlarına süpriz yapmak isteyenler için adrese teslim hizmetini devreye aldı.

Türkiye'de en çok tercih edilen giyim markalarından Beymen yaklaşan yeni yıl öncesi bir uygulama başlattı. Yapılan şirket açıklamasına göre kurumsal yılbaşı alışverişleri için farklı kategori ve farklı fiyat aralıklarında yüzlerce ayrıcalıklı hediye seçeneği sunulacak. Bu kapsamda özel yılbaşı hediye seçenekleri için söz konusu markanın mağazalarını ve internet sitesi ziyaret edebilecek. Ayrıca hediyeler adrese teslim hizmeti ile Türkiye'nin her yerine hızlı ve şık şekilde ulaştırabilecek.