Kuş sürüsüne giren uçağın yolcuları Abuja’ya başka uçakla gönderildi

Uçakta bulunan yolcular saat 01.30’da başka bir uçak ile yolcuları Abuja’ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-623 sefer sayılı TC-JYM kuyruk tescilli Boeing 737- 900 tipi uçağı 124 yolcusu ile İstanbul’dan Nijerya’nın başkenti Abuja’ya seferini yapmak üzere saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek geri dönmek için izin istedi. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle konuşarak geri dönme kararı alan THY uçağı, yakıtını tüketmek için İstanbul üzerinde 3 saat tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. THY uçağında yapılan teknik kontrollerde motorun pallerinde hasar meydana geldiği tespit edildi. Uçak seferden çekilerek, teknik bakıma alındı.

Motoruna kuş giren THY uçağı bakıma aldığı uçağın yerine başka bir uçak ile yolcular saat 01.30’da Abuja’ya gönderildi.