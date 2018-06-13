Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 19:56

Kuştepe’de özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

Şişli Kuştepe’de narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle narko-sokak uygulaması gerçekleştirdi.

Kuştepe’de özel harekat polisi destekli narkotik operasyonu

13 Haziran 2018 19:56

Uygulamada metruk binaları didik didik eden polis, narkotik köpeğiyle çevrede arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Şişli Kuştepe’de narko-sokak uygulaması için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan yaklaşık 50 polis, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere geldi. Çevrede arama yapan tim, metruk binaları didik didik arayarak, şüpheli şahısların üstlerine bakarak GBT’lerini sorguladı. Yapılan aramalarda bir işyerinin kepenginin altında kağıda sarılmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Narkotik köpeğiyle arama yapıldı


Öte yandan uygulama kapsamında boş arazilere de giren tim, metruk binaların içerisinde timin ulaşamadıkları yerlerde hassas burunlu narkotik köpeği “Eros” ile arama yaptı. Mahallelinin polis ekiplerini takdir ettiği uygulamada, şüpheli görülen bir otomobil ise durdurularak içerisinde arama yapıldı. Uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç