Kutadgu Bilig’den esinlenilen ’Mutluluk’ oyununun galası yapıldı

Esenler Belediyesi 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu’na, doğumunun 1000. yıldönümü nedeniyle Yusuf Has Hacip’in adını vermişti. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerden birisi olan "Mutluluk" adlı tiyatro oyununun galası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Oyun hazırlanırken Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı eserinden esinlenildi.

İzleyenlere ’Mutluluk’ verdi

Yönetmenliğini Hakan Güneri’nin üstlendiği, senaryosunu Behruz Firuzmand’ın yazdığı, Ferah Tiyatrosu sanatçıları Behruz Firuzmand, Hakan Güneri, İbrahim Emin Ege, Hale Üstün, Fahri Bozbaş, Merve Köse, Ferit Hantal, Faruk Ala Mehmet, Caner Kaman, Özhan Koca, Özcan Kozan ve Hülya Kozan’ın rol aldığı oyun, gerek mizah dili gerekse görsel zenginliği ile dikkat çekti. Karahanlılar döneminde yaşayan bir pazar esnafının rüyasında Kutadgu Bilig’i görmesi ve Bilge Yusuf’u beklemesiyle başlayan ’Mutluluk’ oyunu, izleyenlerden tam not aldı.

Düşümüzü gerçekleştirdik

Gala sonunda tüm oyuncular adına Behruz Firuzmand’a, Kutadgu Bilig eserini hediye eden Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, "Biz bir sene önce bir düş gördük, düşümüzde Yusuf Has Hacip vardı, Kutadgu Bilig vardı, düşümüzü gerçekleştirdik. Geçen yıl Yusuf Has Hacip’in 1000. doğum yılı sebebiyle tüm programlarımızı ona ithafen gerçekleştirdik. Kutadgu Bilig Paneli ve sergisi yaptık, Kutadgu Bilig okumaları gerçekleştirdik. Bu güzel eseri de tiyatroya uyarlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anlaşılır bir dil, eğlenceli bir oyun

Senarist Behruz Firuzmand, ’Mutluluk’ oyununun anlaşılır bir dili olduğunu ve eğlenceli bir senaryosu olduğunu söyleyerek, "Seyircinin oyuna karşı dikkatini canlı tutmak için Kutadgu Bilig’den bahseden bir eser yapabilir miyiz diye düşündüğümüzde ortaya ’Mutluluk’ çıktı. Ferah Tiyatrosu olarak eser yaparken bizim asıl meselemiz seyircinin eğlenmesi. Eğlenmekten kastımız yeni nesle özgü bir eğlence anlayışı, eğlenerek öğretmek. Seyircinin eski Türkçeyi anlayabilmesi için biraz dili bozarak ama o atmosferi de yaratan bir dil seçtik. Seyircinin anlayabileceği bir dil kullandık " ifadelerine yer verdi.

Müzik ve dans bir arada

Yüzyıllar önce yazılmış bir eseri oyuna çevirirken dikkat edilen ilk noktanın eserin içindeki en önemli sözü bulmak olduğunu söyleyen yönetmen Hakan Güneri, "Oyunun tiradı ’İnsan ahireti nasıl kazanır?’ diye başlıyor. Bunu son tirat olarak kullandık. Direkt eseri oyunlaştırsaydık günümüz izleyicisine hitap etmeyebilirdi, biz de Kutadgu Bilig’in çevresinde dönen ve onu konu edinen, mutlaka halkı eğlendirecek, içerisinde müziğin ve dansın olduğu bir eser ortaya çıkardık. Oyunu hazırlarken sahne unsurlarının hepsine dikkat ettik, dans koreografisi benim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.