Kut’ül Amare’nin oyuncuları Esenler’de

Oyuncu İsmail Hacıoğlu yaptığı konuşmada, " Kut’ül Amare aslında ikinci Çanakkale Zaferimiz bizim"dedi.

TRT’nin sevilen dizilerinden "Mehmetçik: Kut’ül Amare" dizisinin oyuncuları, Esenler Belediyesi’nin "Ramazan Sohbetleri"nde Esenlerli sevenleriyle buluştu. Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşen programda dizinin oyuncuları Serdar Gökhan, İsmail Hacıoğlu ve İsmail Hakkı Esenler’de konuştular.

Moderatörlüğünü Hacı Ali Konuk’un yaptığı programda, "Mehmetçik: Kut’ül Amare" dizisi ile bu kutlu zaferi hatırladıklarını belirten İsmail Hacıoğlu, "Kut’ül Amare aslında ikinci Çanakkale Zaferimiz bizim. Maalesef bu zamana kadar üstü kapatılmıştı. Benim de bu projeye dahil olana kadar haberim yoktu. Biz de bu projeyle birlikte gençlere unutulan zaferimizi hatırlatmak istedik" dedi.

Ecdadımız heybetli insanlarmış

"Dizide bize biçilen karakterler de bize bir heybet katıyor" diyen İsmail Hakkı, "O karakterlerin duruşu, sözleri, davranışları bize yazılan senaryoda ekstra bir heybet katıyor bu işe. Giydiğimiz kostümler yiyip içtiklerimiz bize de heybet katıyor. Ecdadımız heybetli insanlarmış. Oynadığım karakterin sarf ettiği sözler beni de etkiliyor" diye konuştu.

Usta sanatçı Serdar Gökhan da Kut’ül Amare’nin İngilizlerin unutmak istediği bir utanç olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

"Karanlıkta kalmış bu savaşı Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine harekete geçerek böyle bir proje oluşturduk. Milletimize anlatmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız işler hep milli projeler, diğer projelerle ilgilenmiyoruz. Kut’ül Amare ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama şu an için tüm vaktimizi bu projeye veriyoruz. Yıllardan beri üzeri örtülmüş bu muhteşem projeyi seyrederek tarihimizi öğrenin. Diriliş Ertuğrul dizimizde de çok kişi beni yoldan çevirerek, ’Biz kayı boyundan geldiğimizi bu dizi sayesinde öğrendik’ demişti."

İngiliz’in yenilgisi, bizim zaferimiz

Gecede konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Batı ve Batı’nın taşeronları bize tarihimizi unutturmaya çalışıyor" diyerek, "Bundan üç beş yıl öncesine kadar Kut’ül Amare diye bir zaferi bilmiyorduk. Hatta bu zafer kitaplarımızda yer almıyordu. Kut’ül Amare bizim kitaplarımızda yer alırsa, İngilizlerin en büyük yenilgisini yazacaktı. Yıllarca bu zaferi unuttuk. Cumhurbaşkanımızın özel gayret ve teşvikleriyle zaferi yeniden hatırlamaya başladık. Mehmetçik: Kut’ül Amare dizisi de bize bu zaferin önemli belgelerini sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Programın sonunda Başkan Göksu, sanatçılara "Aheng-i Hümayun" albümünü hediye etti.