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15 Eylül 2017 14:11

Kuyt ve Meireles’ten Fenerbahçe’ye ziyaret

Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Dirk Kuyt ve Raul Meireles, tesislere gelerek yönetici, teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Kuyt ve Meireles’ten Fenerbahçe’ye ziyaret

15 Eylül 2017 14:11


Özel işleri ve çeşitli ziyaretler için İstanbul’a gelen Fenerbahçe’nin eski oyuncuları Dirk Kuyt ve Raul Meireles, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti. Kuyt ve Meireles, tesislerde bulunan yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat’ın yanı sıra Teknik Direktör Aykut Kocaman, İdari Menajer Hasan Çetinkaya, futbolcular ve Samandıra personeli ile bir araya geldi. Ziyaret neşeli ve mutlu anların yaşanmasına neden oldu. Kuyt ve Meireles, takımın antrenmanının son bölümünü de izledi.




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