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22 Aralık 2017 17:07

Kuyumcuda müşterinin çantasını çalan kadın hırsızları esnaf yakaladı

Eyüp’te bir kuyumcu dükkanında müşterinin çantasını çalarak kaçmak isteyen 3 kadın, kuyumcu dükkanı çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kuyumcuda müşterinin çantasını çalan kadın hırsızları esnaf yakaladı

22 Aralık 2017 17:07


Olay, Eyüpsultan Fahri Korutürk Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kadın müşteri kılığında cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüphelilerden biri çeyrek altın fiyatı sorma bahanesiyle tezgaha yöneldi. O sırada diğer iki şüpheliden biri etrafı gözetlerken, biri de sandalye üzerinde bulunan para dolu çantayı alarak dükkandan çıktı. Şüpheliler hızla kuyumcu dükkanını terk ederken, çantası çalınan Gökçen Turgut çantasının çalındığını fark etti. Kuyumcu dükkanında çalışanlar, kaçan şüphelilerin peşine düşerek 100 metre ileride bir çay ocağının önünde yakaladı. Çantayı şüphelilerden alan esnaf, olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Gökçen Turgut’a çantasını iade ederken, şüphelileri gözaltına aldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.



“Çay ocağının önünde yakaladık”


Olayın yaşandığı anı anlatan kuyumcu esnafı Mahmut Kılıç, “Genelde cuma günleri burası kalabalık oluyor. Dükkan kalabalıktı. 3 tane bayan giriyor. Bir bayan alışveriş yapıyor burada. Çantasını arkada gördüğümüz sandalyenin üzerine bırakıyor. Sonra 3 tane bayan geliyor. Bir tanesi arkadaşlardan bir tanesini oyalayarak çeyrek altın soruyor. İkincisi çantayı alıp dışarı çıkıyor. Müşteri arkasını dönüyor ve çantam yok diyor. Hemen kameralara bakıyoruz. Arkadaşları dışarıya yönlendirdik. İleride çay ocağının önünde yakaladık” dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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