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09 Temmuz 2018 10:46

Kuzenlerden acı haber geldi

Çerkezköy’e gitmek için Uzunköprü’den trene binen Özge Nur Dikmen ve Gülce Dikmen isimli kız kardeşler ile kuzenleri Sena Köse de hayatını kaybetti.

Kuzenlerden acı haber geldi

09 Temmuz 2018 10:46


Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasından acı haberler gelmeye devam ediyor. 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenler arasında Özge Nur Dikmen ve Gülce Dikmen isimli kız kardeşler ile kuzenleri Sena Köse’nin de olduğu öğrenildi.


Sena Köse, teyzesi ve teyzesinin kızları Özge Nur Dikmen ve Gülce Dikmen ile birlikte Uzunköprü’den trene bindi. Teyzesinin Çerkezköy’deki evine gitmek için yola çıkan Köse, kazada kuzenleriyle birlikte hayatını kaybetti. Teyze Dikmen ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.




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