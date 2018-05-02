Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği, IADS’a tam üye oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi öncülüğünde kurulan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin lokal üye olduğu Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu’na (IADS) tam üyeliğinin oybirliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Orta Doğu Öğrenci Değişim Sorumlusu seçildi

Ulusal ve uluslararası bilgi akışının sağlanması, uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması etkin bir iletişim ağının oluşturulması, bilgi alışverişi sağlanması görüşünü taşıyan birlik üyesi Mustafa Hacılar, Orta Doğu Öğrenci Değişim Sorumlusu (Middle-East Exchange Officer) olarak seçildi.

Mesleki bir öğrenci organizasyonu olarak ifade edebilen Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, kısa süre içerisinde mesleki platformda birçok başarıya da imza attı. İlk olarak 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Uluslararası Diş Hekimliği Federasyonu (Federation Dentaire Internationale - FDI) kurumunun öğrenci kolu olarak görev yaptı. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin (International Assosciation of Dental Students - IADS) yürüttüğü IADS Yarıyıl Kongresi’nde Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği ve Yakın Doğu Üniversitesi başarılı bir şekilde tanıtılarak oy birliği ile ’IADS local membership’ alarak KKTC temsilcisi olmaya hak kazandı.

Uluslararası alanda bağlarını güçlendiren birlik, aynı zamanda ulusal alanda da ses getiren çalışmalar düzenlendi.

Diş hekimliği öğrencilerine staj olanağı

Ayrıca IADS’a bağlı öğrenci değişim programı için aktif bir hat oluşturarak, değişim programı öğrencilerine Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde staj olanağı sunuldu.

IADS’a olan üyeliği tam üyelik olarak değişti

Mart ayında 64. Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Düzenlenen kongre ile Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği “local member” ülke konumundan “full member” ülke konumuna yükseltilerek IADS’a olan üyeliği tam üyelik olarak yenilendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Üniversite’de öğrenci odaklı çalıştıklarını, aktif olarak faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine önem verdiklerini ve sınırsız destek sağladıklarını bildirdi. Ayrıca Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin kazanmış olduğu “tam üyelik” statüsünün Kuzey Kıbrıs için gurur verici bir başarı olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin bugüne kadar pek çok başarıya imza attığını, bundan sonrasında da başarı hikâyelerinin artacağına inandığını söyledi.