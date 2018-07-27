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27 Temmuz 2018 07:39

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralanırken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

27 Temmuz 2018 07:39


Kaza saat 06.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresinde ki 34 ZA 4910 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere çarptı daha sonra bariyer üzerinde takla atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü A.K’yi çıkarttı. Kazada yan koltukta oturan şahıs ise otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazayı yan koltukta oturan şahıs hafif sıyrıklarla atlatırken, sürücü A.K. kazada ağır yaralandı.


OTOMOBİLDEN İÇKİ ŞİŞELERİ ÇIKTI


Öte yandan kaza yapan otomobilden çıkan içki şişeleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı




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