Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada lüks cip hurdaya döndü: 1'i ağır 3 yaralı

Ağır yaralanan kadın ambulansa bindirilirken, bir otobüs ise önce yoldaki bir otomobile, ardından da yaralı kadının aracına çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkii Ankara istikametinde 34 LL 671 plakalı lüks aracı kullanan kadın sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen ambulansta sağlık görevlileri yaralı kadına müdahale ederken, o sırada bir otobüs ise başka bir raca çarptı. Otobüs daha sonra kaza yapan yaralı kadının aracına çarptı. Ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırılırken, 2 kişi de hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Öte yandan ekipler, kaygan zeminin kuruması için yolda çalışma yaptı.