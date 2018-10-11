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Labinot Harbuzi hayatını kaybetti

Bir dönem Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi 32 yaşında hayatını kaybetti.


2009 ve 2012 yılları arasında Gençlerbirliği ve Manisaspor forması giyen İsveçli futbolcu Labinot Harbuzi 32 yaşında hayatını kaybetti. Harbuzi evinde ölü bulunurken ölüm sebebiyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.


Orta sahada görev yapan Harbuzi, Gençlerbirliği formasıyla 47 maça çıkıp 4 gol 5 asistlik performans gösterirken Manisaspor ile ise sadece 5 maçta sahada yer almıştı.

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