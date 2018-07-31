Laleli işadamları 7 milyar dolarlık ihracat rekoruna koşacak

Bu yıl ‘Laleli Modadır’ sloganı ile düzenlenecek ve 12 Ağustos’a kadar sürecek festival için 4 ülkeden 200’ü aşkın alıcı İstanbul’a akın edecek.

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) bu sene yedincisini düzenlediği Laleli Fashion Shopping Festival kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca başkanlığında düzenlenen toplantıda verilen bilgilere göre; bu yıl ‘Laleli Modadır’ sloganı ile düzenlenecek Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos’ta başlayacak ve 12 Ağustos’a kadar sürecek. Festival için 4 ülkeden 200’ü aşkın alıcı İstanbul’a akın edecek. Eyyüpkoca, 7 binin üzerinde işyerine ev sahipliği yapan Laleli’nin İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunun altını çizdi.

"Festival boyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ün üzerinde alıcıyı ağırlayacağız"

Hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu anlatan Eyyüpkoca, "İstanbul’un güzide alışveriş ve moda merkezlerinden biri olan Laleli, 2017’yi 5,8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Laleli’nin mevcut potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, ülkemize daha fazla döviz kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl festival boyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ün üzerinde alıcıyı ağırlayacağız. Misafirlerimizi davet ederken yine ince eleyip sık dokuduk. Alıcılarımızın ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartını koruduk. Ayrıca, bir ilki gerçekleştirerek alıcıları B2B görüşmelere katılacak firmalarımızın en yüksek ticareti yaptığı isimler arasından belirledik. 40 üretici firmamız ile alıcılar arasında binlerce B2B görüşme gerçekleşecek. Festivalimizin ana etkinliğini oluşturan bu görüşmelerde yaklaşık 10 milyon dolarlık ticari bağlantılara imza atılacağına ve yeni ihracat köprüleri kurulacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Ticaretimizde 2018’in ilk yarısında yüzde 30 artış var"

LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, Laleli ticaretinde Rusya ve çevre ülkelerden gelen turistlerin hayati önemi olduğunun belirterek, "Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki artışın Laleli ticaretine çok olumlu yansıdı. 2018’e iyi bir başlangıç yaptık. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7,4 artarken, biz aynı dönemde yüzde 30’luk bir artış yakaladık. Ocak-Haziran döneminde Laleli’den 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Mevcut trend önümüzdeki aylarda da devam edecek. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız. Laleli bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaşmıştı. 2018’de 7 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kıracağız. Elbette 7 milyar dolar bizim için yeterli değil, en geç 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Afrika"

Festival kapsamında ülkemize 4 ülkeden alıcı getirdiklerini belirten Gıyasettin Eyyüpkoca sözlerine şöyle devam etti, "Afrika ile çok üst seviyede ticaret yapmak istiyoruz. Zaten Afrika dünyanın ticaret yapmak istediği bir yer. Bizim hedefimizde Afrika. 4 ülkeden bu sene alıcı getiriyoruz. Birinci sırada Rusya var. Rusya’yı seçmemizin sebebi, Rusya 4 senelik ekonomik krizden sonra yukarıya doğru çıkmaya başladı. İkinci sırada Avrupa’nın gözbebeği Polonya var. Üçüncü sırada Ukrayna var. Dördüncü sırada da Kazakistan var. Bu ülkelerde bilinçli bir şekilde çalıştık. Ekonomik istikrara baktık. Kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın oranına baktık ona göre seçtik. Bu 4 ülke gerçek anlamda bize katkı yapacaktır. Bu ülkelerden gelen her alıcının en az 10 perakende mağazasının olması gerekiyor".

Laleli Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüştürülecek

Yapılan bilgilendirmede; moda ve alışverişi buluşturan Laleli Fashion Shopping Festival, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ihracat potansiyellerini maksimum düzeye çıkarma hedefiyle düzenlenmeye başlandı. İlki 2012’de gerçekleştirilen ve bugüne kadar 72 ülkeden alıcıların ağırlandığı festival boyunca Laleli ‘Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezi’ne dönüştürüleceği kaydedildi. Festivalin ana sponsoru önceki yıllarda olduğu gibi yine İstanbul Ticaret Odası olacak.