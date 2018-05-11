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11 Mayıs 2018 13:39

Laleli’de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Laleli’de tramvay hattına giren hafif ticari araçla tramvay çarpıştı.

Laleli’de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

11 Mayıs 2018 13:39

Kazada 1 kişi yaralanırken, tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.


Kaza, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Laleli mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç tramvay yoluna girmek istediği sırada Kabataş yönüne seyir halinde olan tramvayla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın içindeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tramvay yolu üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.


Kazadan dolayı tramvay seferlerinde çift yönlü olarak aksama yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından araç ve yaya trafiği normale döndü. Kaza anını anlatan Oğuzhan Girgen, “Trenin gelmesiyle araç sinyal vermeden yola girdi. Kaza meydana geldi. 1 kişi yaralandı, acilen Haseki Hastanesine kaldırıldı. Seferlerde yaklaşık 15-20 dakikalık aksama oldu” dedi.




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