Lamborghini yolda kaldı, yardımına İBB işçileri yetişti

Levent'te yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına İBB Trafik Müdürlüğü'nde görevli işçiler koştu. İşçiler son model aracı iterek yol kenarına çekerken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Levent'te trafikte ilerleyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Yaklaşık bir milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobil bilinmeyen bir nedenden arızalandı. Araç sahibi ne yapacağını şaşırırken, trafiğin en yoğun saatinde meydana gelen olay nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sürücüsünün yardımına ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'ne bağlı levha bakımda görevli işçiler müdahale etti. İşçiler kısa sürede aracı iterek yol kenarına çıktı. İstanbul'luların şaşkına çeviren olay ise kameralarca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde milyon dolarlık Lamborghini bozulunca işçiler yardımına koşuyor. Lüks aracı iterek yol kenarına çıkarıyor. Öte yandan, bu görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulanı oldu.