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16 Mayıs 2018 13:24

Lana Erdil Japonya’da ikinci oldu

Türkiye’yi rüzgar sörfünde temsil eden Red Bull sporcusu Lena Erdil, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın ilk ayağı olan Japonya’da Kadınlar Slalom dalında ikinci oldu.

Lana Erdil Japonya’da ikinci oldu

16 Mayıs 2018 13:24


Rüzgar sörfünün Türkiye’deki bir numarası Lena Aylin Erdil, Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu, PWA Rüzgar Sörfü Dünya Kupası’nın ilk ayağı olan Japonya’da Kadınlar Slalom dalında önemli bir başarıya imza atarak ikinci oldu. Ülkesini yurtdışında temsil etmekten son derece mutlu olduğunu her fırsatta belirten Erdil, Japonya yarışının ardından da Türk bayrağı ile podyumda poz vererek, "Sakatlığımdan dolayı biraz tereddütlerim vardı fakat ikinci olmayı başardım. Önümüzdeki iki yarışı da kazanıp dünya şampiyonu olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.



"Dünya Şampiyonu olmak istiyorum"


Yarıştan sonra duygularını paylaşan başarılı sporcu, "Geçen seneki sakatlığımdan sonra ilk yarışımdı ve biraz tereddütlerim vardı. Bu yarışı ikincilikle bitirdim. Şu an gayet iyi durumdayım. Önümüzde iki yarış daha var. Önce gelecek hafta başlayacak Güney Kore’de, üç hafta sonra da Portekiz’de birinci gelerek Slalom Dünya Şampiyonu olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Dünyanın en hızlılarından biri


2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu’nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılarla rüzgar sörfü dalında dünyanın en hızlı kadınlarından biri olarak gösteriliyor.




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