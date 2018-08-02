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02 Ağustos 2018 22:52

Larin hat-trick’le gitti, hat-trick’le döndü!

B36 Torshavn karşısında 31, 61 ve 79.

Larin hat-trick’le gitti, hat-trick’le döndü!

02 Ağustos 2018 22:52

dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Cyle Larin, Vodafone Park’taki son maçta Sivasspor karşısında da hat-trick yapmıştı. Kanada’lı futbolcu, Beşiktaş’taki 7. golüne imza attı.


Beşiktaş’ın Kanada’lı golcüsü Cyle Larin, Torshavn karşısında attığı gollerle takımının farka gitmesini sağladı. Mücadelenin 31, 61 ve 79. dakikalarında fileleri sarsarak hat-trick yapan Larin, Beşiktaş forması altında 7. golüne imza attı. 23 yaşındaki futbolcu, attığı gollerin tamamını Vodafone Park’ta kaydetti. Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk maç olan Göztepe karşılaşmasında 7 dakika sahada kalan ve ilk golünü atan Larin, toplamda 4 karşılaşmada oynadı. Ligin son mücadelesinde Sivasspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve hat-trick yapan Larin, geçen yıl oynadığı 154 dakikada 4 gol atmayı başarmıştı. Torshavn karşısında ilk maçta fileleri havalandıramayan Larin, ikinci maçta 3 gol atarken Beşiktaş forması altındaki gol sayısını 7’ye yükseltti. Vodafone Park’ta boy gösterdiği son maçta hat-trick yaparak sezonu kapan forvet oyuncusu, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta yine hat-trick yapmayı başardı. Beşiktaş formasıyla şimdiye kadar 318 dakika sahada kalan Cyle Larin, her 45 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.




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