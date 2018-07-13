Lassa 15 şehirde 24 noktada uzun yol şoförleriyle buluşuyor

Projenin ikinci durağı İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda hizmet veren bir tesiste gerçekleştirildi.

Lassa’nın 2011 yılından beri uygulamaya koyduğu ‘Yola Sağlam Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, diyetisyen ve spor uzmanlarının da yer aldığı Lassa ekipleri, şoförlere çeşitli analizler ve bire bir görüşmeler neticesinde sağlıklı yaşam önerileri sunuyor. Bu kapsamda Lassa, Yola Sağlam Çık Tırı ile 9 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında, Tekirdağ’dan Mersin’e 24 farklı noktada şoförlerle bir araya geliyor. Projenin ikinci durağı olan İstanbul’da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda hizmet veren Bi’ Mola Çiftalan tesisinde gerçekleştirilen etkinlikte Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ve projeye yakıt sponsoru olarak destek veren Aytemiz’in Genel Müdürü Ahmet Eke de uzun yol şoförleriyle bir araya geldi ve sağlıklı bir yaşam için onları destekledi.

“Tüm paydaşlarımıza en yeniyi ve en iyiyi sunmanın peşindeyiz”

Vücut kitle endeksi, şeker, kolesterol, tansiyon, yağ ölçümü gibi temel tıbbi testleri yapılan şoförler, beslenme ve spor uzmanlarından nasıl beslenmeleri ve hangi fiziksel hareketleri yapmaları gerektiği konusunda tavsiyeler alıyorlar. Yola Sağlam Çık projesi ile uzun yol şoförlerinin yaşamlarında kalıcı bir etki oluşturmayı hedeflediklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Tüm paydaşlarımızla sahada omuz omuza olarak, onlara en yeniyi ve en iyiyi sunmanın peşindeyiz. Lassa markamızla 43 yıldır uzun yol şoförlerinin en zorlu yol koşullarında dahi yanlarındayız ve en sağlam yol arkadaşıyız. Uzun saatlerini yollarda geçiren şoförlerin özellikle sağlıklı yaşam konusunda desteklenmelerinin de büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu kapsamda projemiz ile hedefimiz şoförlerimizi emniyetli bir sürüş için önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirmek ve hayata geçirebilecekleri basit değişikliklerle daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde yola çıkmalarına destek olmak” dedi.

“Projenin trafik güvenliğine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum”

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke ise yakın gelecekte yolların profesyonellerine özel yeni projeler gerçekleştireceklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Yola Sağlam Çık projesine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tüketicilerini her zaman dinleyerek talep ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetlerini şekillendiren aynı zamanda şaşırtan hizmetleri ile hayatlarına dokunan bir akaryakıt markası olarak ‘Yola Sağlam Çık’ projesiyle, yolların profesyonellerine istasyonlarımız dışında da erişip, yakın gelecekte onlara özel projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde hayata geçirdiğimiz, Motorcu Dostu Trafik kurumsal sosyal sorumluluk projemizle tüm araç sürücüleri arasında oluşturmaya çalıştığımız empati hareketi gibi ‘Yola Sağlam Çık’ projesinin de trafik güvenliğine büyük fayda sağlayacağına inanıyorum".

Lassa Yola Sağlam Çık ekipleri, Türkiye’nin dört bir yanında uzun yol şoförleriyle buluşuyor. Tur kapsamında Yola Sağlam Çık” tırı, Tekirdağ ve İstanbul’un ardından Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kastamonu, Samsun, Yozgat ve Mersin illerini ziyaret edecek. Bu yıl ziyaret edilen noktalarda Probox mobil lastik ve araç bakım ünitesini kuran Lassa, şoförlere yüzde 25’e varan indirim oranlarıyla lastik satış hizmeti de sunuyor. Lassa satış yöneticileri de sürücülere emniyetli sürüş ve performans konusunda bilgi ve danışmanlık sağlıyor. Aytemiz ise etkinliğe katılanlara avantajlı yakıt alımı sağlayan Aytemiz Kart dağıtımı yapıyor olacak. Ayrıca, etkinlik alanlarında düzenlenecek yarışmalarla şoförlere ruhsat kabı ve sürüş gözlüğü hediye ediyor.