Lastik Project’in ilk sergisi bugün başlıyor

Eylül ayının ilk haftasında faaliyete geçen Lastik Project’in ilk sergisi Ulaş Parkan küratörlüğünde 9 Eylül’de gerçekleştirilecek. Sergide, Hyun Cho, Tom Fellows, Kerim Zapsu da yer alacak. İki bölümden oluşacak sergi Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

Bu proje 2017 yılında kurulmuş olan Lastik Project sanatçı inisiyatifi için bir ilk niteliği taşıyor. Baltimore, Melbourne, Londra, New York, San Francisco, Seoul gibi farklı şehirlerde yaşamış ve bireysel sergiler açmış inisiyatif sanatçıları için en belirleyici ortak nokta ise, son bir senedir İstanbul içerisinde yaşayıp üretiyor olmaları.

Üç sanatçının da üretim süreçleri ve hikaye anlatımlarında oluşturdukları plastik dil alışagelmişin dışında olmanın getirdiği samimiyetin birer yansıması olarak bu sergide bir arada duruyorlar. Cho’nun dijital şiirleri ve mekanik assamblageları, siber-romantizm ve siber-punk referansları içerirken post-modern ve hatta post-internet zamanlarında aynı anda heykeltıraş ve şair olmaktan bahsediyor. Fellows’un Mekanik Erozyon serisi ise görünüş itibariyle satıh üzeri soyut konstrüksiyon olarak belirmelerine rağmen üretim sürecinde heykelde karşımıza çıkan eksiltme yönteminin açık uçlu birer düzenlemeleri aslında. Zapsu’nun kinetik heykellerinde var olan ve kabaca tasarlanmış olan dördüncü boyut ise gerçek anlamda sergiye ritmini veren üçüncü önemli öğe olarak göze çarpıyor.