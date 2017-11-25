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25 Kasım 2017 21:20

Latovlevici’ye ıslıklı tepki

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, Alanyaspor maçında topu her ayağına aldığı ıslıklandı.

Latovlevici’ye ıslıklı tepki

25 Kasım 2017 21:20

Latovlevici, müsabakanın 70. dakikasında Linnes ile yer değiştirirken de taraftarlar tarafından ıslıklandı.


Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederken, maçta ilginç bir olay da yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan sarı-kırmızılıların sol beki Iasmin Latovlevici, performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Rumen futbolcu, topu her ayağına aldığında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Müsabakanın 65. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor da taraftarlara niye ıslıklıyorsunuz diye serzenişte bulundu. Latovlevici, karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıkararak, yerini Martin Linnes’e bıraktı.




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