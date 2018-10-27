Lazca markayla 9 ülkeye ihracat yapıyor

Karadenizli olduğu için Lazca'da heyecan yenilik anlamına gelen ‘Washa' ismiyle kurduğu markayla 9 ülkeye ihracat yapan Selda Eruzun “Ayda 1 Milyon TL değerinde ortalama 500 farklı tasarımı yurt dışına ihraç ediyoruz. Yaptığımız yeni anlaşmalarla Made in Turkey etiketini 20 ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de kurumsal moda alanında şirketlere özel kıyafetler tasarlayan Washa markasının sahibi Selda Eruzun, Amerika'dan Afrikaya kadar 9 ülkeye ihracat yapıyor. Global bir marka olma yolunda ilerleyen Eruzun, “Şu anda Washa markasıyla tasarladığımız kıyafetler dünyanın önde gelen otel zincirleri ve eğlence mekanlarında giyiliyor. Ayda 1 Milyon TL değerinde ortalama 500 farklı tasarımı yurt dışına ihraç ediyoruz. Yaptığımız yeni anlaşmalarla Made in Turkey etiketini 20 ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumsal şirketlere 12 yıldır iş kıyafetleri tasarlayan Washa markasının kurucusu Selda Eruzun, elde ettiği başarıyı yurt dışına da taşıdı. Seri üretim kıyafetler üretmek yerine bireysel ve kurumsal moda alanında uzmanlaştığını ifade eden Eruzun, “Türkiyenin önde gelen bin 1500 şirketinin çalışanlarını biz giydirdik. Artık dünyada yeni bir dönem başladı. Yeni nesil modern toplum yaratıcılık, farklılık ve öncü olmak istiyor. Biz de seri üretim yerine kişiye özel tasarımlara yöneldik. 3 yıllık bir Ar-ge çalışmasının ardından Katu Style adını verdiğimiz yepyeni bir proje geliştirdik. Bu konseptle uluslararası alanda pek çok yarışma ve organizasyonda dereceye girdik. Tamamen kişi veya kurumlara özel olarak hazırlanan bu koleksiyonu tanıtmak için onlarca ülkeye seyahatler düzleyip gözlemlerde bulundum. ilk sipariş 2 yıl önce Güney Amerika'dan Surinam'dan geldi. Hemen karar verdim ve 1 hafta sonra ekvatoru geçerek Surinama ulaştım. Koleksiyonlarımı sunduğum iş adamı tasarımlarıma hayran kaldı. Surinam'da yer alan otel zinciri ve eğlence mekanlarının tamamında çalışanlar benim kıyafetlerimi giymeye başladı. Daha sonra Hollanda, ABD, Azerbaycan, İngiltere, Nikaragua, Uganda, Ukrayna, Bulgaristan gibi ülekelerden siparişler almaya başladım. Washa'nın ünü kısa sürede uluslararası alanda duyulmaya başladı. Ürünlerimi tanıtmak için 1 yılın 6 ayını seyahatte geçirdim. Şu anda gelen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz ” diye konuştu.

Lazca markayla dünyaya moda satıyor

Karadenizli olduğu için Lazca'da heyecan yenilik anlamına gelen Washa ismini marka olarak kullandığını anlatan Eruzun, “İlk işe başladığımda bu işi yapabileceğimi belirten lisanstan başka hiç bir şeyim yoktu. Sermayem yoktu ve hepsinden kötüsü fikrim Kurumsal Moda olarak yeni bir şeydi ve tabiri yerindeyse eskilerin “icat çıkarma” bakışından başka hiç bir desteğim yoktu. Ama inancım vardı. Kazandığım her kuruşu tekrar işime yatırarak Lazca markayla 9 ülkeye özgün tasarımlar satmaya başladım. Nişantaşı'ndaki tasarım ve üretim atölyemizde Katu Style adını verdiğimiz koleksiyonlar hazırlıyoruz. Moda değişti ve gelişti dolayısıyla kurumsal Moda da gelişti ve boyut değiştirdi.. Eskiden sadece kurumlara tasarım hazırlarken şimdi bireylere de kişisel kıyafetler hazırlıyoruz. Herkesin yaptığı işi yapmamak adına genele değil bireye hitap etmek için kişiselleştirilmiş kıyafetler tasarlıyorum. Örneğin sizin bir ceketiniz var, hatta eski püskü de olabilir. Fakat onu çok seviyorsunuz. Bu ceketi dünyada eşi benzeri olmayan ve size özel bir tasarımla birleştirip yeniden doğmasını sağlıyoruz. Örneğin bir otel diğer tüm otellerden farklı görünmek istiyor. Biz o işletmenin çalışanlarına özel tasarladığımız kıyafetlerle markaya değer katıyoruz” şeklinde konuştu.