LeasePlan, 2 bin aracı yeniden kiraladığını açıkladı

Şirket ayrıca ikinci el araçların satışını gerçekleştirdiği showroomlarındaki otomobillere de kiralama opsiyonu sunacak.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, Türkiye pazarındaki talebi görerek kiralamadan dönen araçların yeniden kiralanmasının önünü açtığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede şirket; kısa sürede 2 bin adetin üzerinde aracı uygun fiyat avantajlarıyla yeniden kiraladı. İkinci el kiralama seçenekleri minimum 12 aydan başlayan şirketin, işletmelerin ve bireylerin araç ve operasyonel ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyor. Ayrıca şirket, ikinci el araçların satışını gerçekleştirdiği showroomlarındaki otomobillere de kiralama opsiyonu sunacağını da kaydetti.

“Rakamın çok daha yükselmesini bekliyoruz”

Kiralama taleplerinde daha uygun ve ulaşılabilir seçeneklerin revaçta olduğunu belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İkinci el araçların yeniden kiralanmasına yönelik eğilim her geçen gün artıyor. Bizler bu eğilimi tespit ederek, konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve kiralamadan dönen araçları yeniden kiralamaya başladık. LeasePlan Türkiye olarak, şu ana kadar 2000'in üzerinde otomobili bu yöntemle kiraladık ve bu rakamın çok daha yükselmesini bekliyoruz. şirket olarak filomuzu güçlendirmeyi sürdürürken, ihtiyaçlara göre en uygun çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ikinci el araçların yeniden kiralanmasının yolunu açarak operasyonel kiralama hizmetlerimizdeki kaliteyi ve avantajlı fiyatlarımızı tüm ölçekten şirketlere sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Araçların tüm bakım geçmişi görülebiliyor”

Yeniden kiralanacak araçların tamamen bağımsız ekspertizler tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra gerekli onarım ve temizlik işlerinin titizlikle yapıldığını belirten Türkay Oktay, “Bu konuda sektörün en güvenilir firmalarından birisiyiz. Müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutarak, yeniden kiralamaya sunduğumuz araçların arkasında durmaya devam ediyoruz. Tüm araçlar kendi sahipliğimizde olduğu için hepsinin tüm geçmişini tek tek biliyoruz, her bir aracın birden fazla kez farklı partiler tarafından kontrol edildiği bir hazırlık süreci kurduk ikinci el kiralama için. Şirketler veya bireyler asla sürpriz maliyetlerle karşılaşmazken, teslimata hazır araçlarımız yalnızca bu işle ilgilenen bir ekip tarafından tekrar son kontrolden geçiriliyor” diye konuştu.