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10 Temmuz 2018 09:36

LeBron James resmen Los Angeles Lakers’ta

NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcu LeBron James’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

LeBron James resmen Los Angeles Lakers’ta

10 Temmuz 2018 09:36

LeBron 4 yıllık sözleşme imzalarken, 153 milyon Dolar kazanacak.


NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers’ta oynayan ve sözleşmesi sona eren yıldız basketbolcu LeBron James’in yeni adresi belli oldu. James’in geçtiğimiz günlerde Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers ile anlaştığı belirtilmişti ve artık resmi açıklamada geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, LeBron James ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 33 yaşındaki basketbolcu, Lakers’tan 4 yıl için 153 milyon Dolar kazanacak. LeBron James, daha önceki takımlarda giydi gibi Los Angeles’ta da 23 numaralı forma ile mücadele edecek.



İlk kez Batı Konferansı’nda yer alacak


NBA’de 2003 yılında 1. sıradan Cleveland Cavaliers tarafından draft edilen James, 2010 yılına kadar burada forma giydi. Daha sonra Doğu Konferansı’nın bir başka ekibi Miami Heat’e transfer olan yıldız basketbolcu, 2014 yılında tekrar Cleveland’a döndü. Başarılı oyuncu böylece kariyerinde ilk kez Batı Konferansı’nda yer alacak.



NBA’de 3 şampiyonluk yaşadı


LeBron James’in NBA kariyerinde 3 şampiyonluk, 3 Finallerin En Değerli Oyuncusu (MVP), 4 NBA Normal sezon En Değerli Oyuncusu, 14 NBA All-Star seçilme, NBA Yılın Çaylağı ve 2 de Olimpiyat altın madalyası bulunuyor. LeBron, şu ana kadar 1.143 maçta 27.2 sayı, 7.4 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.




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